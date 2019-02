Sprzedać Montanę Kanadzie za amerykańskie długi? Internetowy żart zdobywa coraz więcej zwolenników

No tego jeszcze nie grali! Na nietypowy pomysł spłaty długu publicznego wpadli internauci. By ratować finanse USA zaproponowano by sprzedać jeden ze stanów Kanadzie!

Ta petycja nie dość, że nie została natychmiast zdjęta to jeszcze nabiera rozpędu! Podpisów przybywa z minuty na minutę. Już ponad 7 tys. osób poparło żartobliwą petycję internauty, który zaproponował sprzedaż jednego ze stanów Kanadzie w ramach spłacania rekordowego długu publicznego.

Na stronie petycji czytamy jak Ian Hammond stwierdził, że Stany Zjednoczone nie potrzebują Montany i powinny je sprzedać sąsiadowi za bilion dolarów.

„Mamy za duży dług, a Montana jest bezużyteczna. Po prostu powiedzmy im, że są tam bobry albo coś takiego” – zasugerował bez żenady autor petycji.

Co więcej sami mieszkańcy Montany są zachwyceni pomysłem. Uważają go za darmową i bezproblemową alternatywę dla przeprowadzki do Kanady, którą i tak rozważali.

„Zróbmy to, adoptujcie nas” – zachęcają Kanadę w komentarzach pod petycją.

Cała akcja internautów jest odpowiedział na rekordowy dług publiczny USA, który wynosi aż 22 biliony dolarów, o czym poinformował niedawno Departament Skarbu USA.

Źródło: Fox News/ wp.pl