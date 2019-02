Tam miało niczego nie być, a odkryto 300 tysięcy nowych galaktyk! Niesamowite okno na wszechświat

Nowy radioteleskop pozwolił odkryć kilkaset tysięcy nowych galaktyk, których istnienia dotąd nie podejrzewano. Naukowcy uważają, że najnowsze urządzenia pozwolą im odkryć tajemnice czarnych dziur i nieznane regiony wszechświata.

Mapa wszechświata powiększyła się o nowe nieznane dotąd „terytoria”. Nowy radioteleskop teleskop pozwolił odkryć za jednym razem ponad 300 tysięcy galaktyk i to w miejscu, które dotąd wydawało się być jedynie czarną pustką. Dla urządzeń optycznych te galaktyki są niewidoczne.

– To nowe okno na wszechświat – powiedział agencji AFP astronom Cyrill Tasse. – Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy te obrazy pytaliśmy się samych siebie „Co to jest”. To nie przypominało niczego co do tej pory widzieliśmy.

Dane zebrane przy pomocy nowych urządzeń analizowało 200 astronomów z 18 krajów. Gdyby je zamieścić na płytach DVD potrzeba by ich aż 10 milionów. A pochodzą zaledwie 2% badanego obszaru.

– Dzięki radiowym obserwacjom możemy też odkryć promieniowanie z ciał które istnieją pomiędzy galaktykami – mówi astronom Amanda Wilber. – LOFAR (radioteleskop o niskiej częstotliwości) pozwala wykryć wiele źródeł promieniowania i zrozumieć jakie siły je napędzają.

Nowe urządzenia pozwalają badać najodleglejsze, a więc i najstarsze zakątki wszechświata. Dotyczy to m.in strumieni promieniowania pochodzących z czasów kiedy formowały się galaktyki. Rozciągają się one na miliony lat świetlny.

– Najstarsze obiekty we wszechświecie liczą sobie 12-13 miliardów lat – mówi Tasse. – Teraz będziemy ich widzieć coraz więcej.