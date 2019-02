Uniokraci chcą pozabijać kierowców? Kolejna MEGA GŁUPOTA z Brukseli, czyli obowiązkowe ograniczniki prędkości w samochodach. W trakcie wyprzedzania będziesz musiał dezaktywować system

Tej instytucji nie da się zreformować. Posłowie unioparlamentu w czwartek będą głosowali nad obowiązkowymi ogranicznikami prędkości w autach. Jeśli prawo przejdzie, wywoła śmiertelne zagrożenie dla kierowców aut osobowych, choć oczywiście według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu ilość ofiar śmiertelnych ma zmaleć.

W czwartek Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego będzie głosowała nad standardami bezpieczeństwa nowowyprodukowanych aut. Wśród propozycji jest absurdalna opcja obowiązkowego montowania ogranicznika prędkości.

Urządzenie jest skonfigurowane z autem. W momencie przekroczenia prędkości, pojazd najpierw wyda ostrzeżenie, po czym – w razie nie zmniejszenia prędkości – sam spowolni samochód.

System wywołuje śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierowców aut osobowych. W trakcie wyprzedzania innego samochodu, a zwłaszcza ciężarówki, trzeba będzie w trakcie manewru chwilowo dezaktywować system ograniczenia prędkości.

Kierowca będzie więc musiał odwrócić uwagę od drogi, by wcisnąć przycisk. Ponadto, system ograniczenia prędkości wyłączony będzie tylko na kilka chwil. Potem nastąpi samoistne spowolnienie.

Niebezpieczeństwo pojawia się także w przypadku, gdy system aktywuje się tuż po wyprzedzeniu auta. Może wówczas dojść do kolizji z powodu nagłego spowolnienia wyprzedzającego auta.

Jednak Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w ogóle nie dostrzega tego problemu. Jej zdaniem, nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach, więc należy ją ograniczyć i problem zniknie. Z pewnością…

– Wzywamy deputowanych do Parlamentu Europejskiego żeby poparli to ważne ratunkowe rozwiązanie. W tej chwili UE ma wyjątkową szansę, by dokonać ogromnej zmiany – zaapelowała do europosłów Graziella Jost z ETSC.

Źródła: brd24.pl/nczas.com