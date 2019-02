Warszawa pełna kleszczy! To już prawdziwa plaga, chociaż dopiero luty. Lekarze alarmują

Ciepłe, lutowe dni nie wszystkich cieszą! Nagłe przyjście wiosny spowodowało, że w warszawskich lasach masowo pojawiły się kleszcze, a to śmiertelne zagrożenie dla dzieci i zwierząt. Jak informują mieszkańcy w stołecznych lasach to prawdziwa plaga!

Jako jeden z pierwszych o zagrożeniu poinformował klimatolog Michał Kaczerowski. Po niedzielnym spacerze z dziećmi wrzucił na twitterowy profil wymowne zdjęcie ukazujące kleszcza wyciągniętego z ubrania dziecka.

🔴 Spacer z dziećmi w poszukiwaniu wiosny zakończony niespodziewanie. Kleszcze w połowie lutego ? Uważajcie na siebie i podajcie dalej. #climatechange #zmianyklimatu #Warszawa pic.twitter.com/gCRYfPSWtf — Michał Kaczerowski (@mkaczerowski) 17 lutego 2019

Jak twierdzi doktor Marta Hajdul-Marwicz, parazytolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wysoka jak na ten okres temperatura pobudza wszelkie pajęczaki do rozpoczęcia żerowania. To oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się plagi kleszczy.

„Kalendarzowo mamy zimę, ale za oknem jest ciepło, jak wiosną. Jeśli nie ma przymrozków i robi się wyraźnie cieplej, to możemy się spodziewać wybudzenia kleszczy i ataków z ich strony” – mówiła Hajdul-Marwicz w rozmowie z portalem TVN Warszawa.

Eksperci informują, iż fakt, że te groźne pajęczaki pojawiają się o tak wczesnej porze nie jest czymś zupełnie nowym, jednak jak dotąd zjawisko to było bardzo rzadko spotykane. Jeżeli w zimie mamy wiosnę to musimy do tego przywyknąć.

Przypomnijmy, kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi jak i zwierząt. Pajęczaki często przenoszą śmiertelnie groźną boreliozę, której rozpoznanie jak i leczenie może być bardzo trudne.

Źródło: TVN Warszawa / NCzas.com