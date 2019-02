Województwo śląskie zmieni nazwę? „Potrzebne jest równouprawnienie i dowartościowanie mieszkańców”

Województwo śląskie zmieni nazwę? Chodzi inicjatorom o to, że znaczna część obecnego województwa śląskiego historycznie należała do Małopolski. Chodzi o zmianę nazwy województwa na śląsko-małopolskie. Co więcej przygotowano petycję w tej sprawie do wojewody i marszałka.

Zmiana nazwy województwa, ale także jego heraldyki, to inicjatywa kilkunastu organizacji – przede wszystkim z zachodnich powiatów woj. śląskiego.

„Ta akcja nie jest skierowana przeciwko komuś, żeby odebrać komuś tożsamość, ale ma na celu równouprawnienie i dowartościowanie mieszkańców małopolskiej części województwa śląskiego” – przekonuje w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” dr Grzegorz Wnętrzak ze Stowarzyszenia Beskidzki Dom.

By uwierzytelnić swoją inicjatywę , dr Grzegorz Wnętrzak twierdzi, że jest wielu mieszkańców, którzy nie utożsamiają się ze Śląskiem.

Dr Wnętrzak dodaje, że znaczna część terenów obecnego województwa śląskiego leży na terenach historycznie przynależnych do Małopolski. Wymienia Żywiecczyznę, część powiatu bielskiego oraz ziemię zagłębiowską i częstochowską.

Stąd postulat zmiany nazwy na województwo śląsko-małopolskie.

Inicjatorzy akcji liczą, że po zmianie władz samorządowych (i zmniejszeniu wpływów Ruchu Autonomii Śląska) problem nazwy regionu stanie się tematem publicznej debaty.

Petycję w tej sprawie w środę otrzymają wojewoda i marszałek w Katowicach.

Czy ta inicjatywa ma szanse na sukces?

Źródło: dziennikzachodni.pl