Wybuchnie wojna religijna na Ukrainie? Szef SBU: Rosja planuje ataki na cerkwie

Rosjanie nie odpuszczą porażki z autokefalią Cerkwi Prawosławnej – mówili eksperci. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ogłosił właśnie, że funkcjonariusze odkryli przygotowania Rosjan do ataków na świątynie. To może wywołać prawdziwą wojnę religijną!

O wykryciu planów zamachów poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Wasyl Hrycak. Według danych, które udało się zebrać przez SBU, niemal 20 świątyń było zagrożonych prowokacyjnymi atakami, a odpowiedzialność miała spaść na Ukraińców.

Co ważne, zaatakowane miały zostać Ukraińskie Cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego, czyli te, które zdecydowały się pozostać pod jurysdykcją Moskwy. Zamachy łatwo byłoby wykorzystać do stworzenia negatywnych przekazów w których to wyznawcy „banderowskiej” Ukraińskiej Cerkwi z nienawiścią atakują wyznawców tej samej wiary, którzy jednak pozostają wierni hierarchom w Moskwie.

W trakcie konferencji szef SBU Hrycak przypomniał, że niedawno, dwaj mężczyźni dokonali podpalenia budynku cerkwi w mieście Zaporoże. Według wstępnych informacji śledczych, odpowiedzialni za to są dwaj lokalni mieszkańcy, którzy finansowani byli przez rosyjskich agentów pochodzących z okolic Donbasu.

Przypomnijmy, od grudnia 2018 roku oficjalnie działa Autokefaliczny Kościół Prawosławny na Ukrainie. Władze Rosji jak i przedstawiciele patriarchatu moskiewskiego uznają decyzję podjętą przez hierarchów na Ukrainie jako polityczną i kierowaną wyłącznie przez zyski poszczególnych przedstawicieli władzy w Kijowie.

„Jesteśmy świadkami bezprawnego ingerowania w życie wewnętrzne Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, drastycznego antykanonicznego wdarcia się w jej granice, pogłębienia podziałów w prawosławnym ludzie, jeszcze większego rozłamu w ukraińskim prawosławiu” – mówił wówczas zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej patriarcha Cyryl.

Źródło: Unian.net / NCzas.com