Agent CIA ostrzegał Polskę już ponad 20 lat temu! Izrael i Niemcy zawarli porozumienie, żeby obwinić Polaków za Holocaust. Dr Brzeski wyjaśnia obecną sytuację [VIDEO]

Kiedy mówiono i pisano o tym jeszcze kilka lat temu, media głównego ścieku temat pomijały lub zdawkowo szydził i wyzywały od oszołomów. Dzisiaj widać, że to co sie dzieje pomiędzy Polską a amerykańskimi i izraelskimi Żydami to zaplanowane działania. Celem jest polski majątek. Na antenie Radia WNET politolog dr Rafał Brzeski podzielił się swoją wiedzą na temat tego co się aktualnie dzieje.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce podczas warszawskiego szczytu bliskowschodniego oraz zaraz po nim dr Brzeski zaznaczył, że nie możemy w tym mówić o przypadkowości.

„Czy to był przypadek czy tez nie? Rosyjscy wywiadowcy mawiają: jeżeli coś zdarzy się jeden raz to jest to przypadek. Jeżeli coś zdarzy się drugi raz to należy zapalić czerwone lampki. A jeżeli coś zdarzy się trzeci raz, to na pewno jest to zaplanowana, zorganizowana kampania.”

„Tutaj zdarzyło się 4 razy co najmniej, w związku z tym mamy do czynienia z kampanią antypolską. Dlaczego teraz? Można uważać, że jest to kampania związana z kampanią wyborczą w Izraelu. Ale to jest trochę za słabe, chociaż logiczne.”

„Dlatego, że jest to odniesienie do ludzi wywodzących się z Polski, którzy w prawdzie doświadczyli dobra, albo ich rodzice, albo ich dziadkowie doświadczyli dobra w Polsce, ale było to w czasach wojny i zostało mocno zapomniane, a po drugie jest taki wewnętrzny podskórny żal: nas w Polsce nie ma a Polacy tam zostali.”

„Drugi segment wyborczy to są ludzie, którzy przybyli do Izraela z Rosji. Dla tych ludzi Polska to jest nadal jak za czasowo sowietów skrajna prowincja Rosji. W związku z czym dlaczego ta skrajana prowincja Rosji nagle wybija się na suwerenność i nie chce słuchać Rosji?”

„Do tego jeszcze można dołożyć rzecz, o której mnie ostrzegał pan Kiełczyński. To był człowiek z partii Likud, swego czasu wpędzał w kompleks winy Niemców, działał terrorystycznie bo podkładał bomby pod biura Lufthansy, który się przykuł do fotela przewodniczącego Bundestagu. I on później był jednym z najlepszych szpiegów CIA w Izraelu, a później został rozpracowany i uciekł do Polski.”

„Ja się z nim widziałem wielokrotnie, wiele godzin żeśmy rozmawiali, i przed samym jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych poprosił mnie o spotkanie i ostrzegł mnie” Niemcy i nasi (Izrael) zawarli porozumienie by wpędzać was w poczucie winy. Ja się na tym znam i ostrzegam. Panie Rafale, niech pan powtórzy komu trzeba.”

„To było w roku 1993 albo może trochę później. W każdym razie w pierwszej połowie lat 90-tych. Wtedy już zaczęła się kampania wpędzania Polaków w poczucie winy. Nieco wcześniej zaczęła się kampania medialna o polskich obozach koncentracyjnych czyli dzieleniem się przez Niemców winą za zagładę Żydów. Apogeum tej sprawy to są ostatnie godziny.”

Cały wywiad z dr Brzeskim poniżej.