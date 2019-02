Brytyjski dom mody przeprasza za kontrowersyjny projekt. „Nawiązuje do popełniania samobójstw”

Przedstawiciele Burberry przeprosili za bluzę z kapturem, której troczki przypominają pętlę zwisającą z szyi, taką, jakiej używa się do zakończenia życia. Projekt brytyjskiego domu mody został skrytykowany za „nawiązanie do popełniania samobójstw”.

W niedzielę w Londynie odbył się pokaz, na którym Burberry zaprezentowało kontrowersyjną bluzę z elementem przypominającym pętlę. Zatrudniona przy pokazie modelka, która jednak nie prezentowała opisywanego ubrania, stwierdziła, że ta „pętla jednoznacznie kojarzy się z popełnianiem samobójstw”. Dyrektor firmy wyjaśniał, że zamysł projektantów był inny.

Wczoraj Marco Gobbetti, dyrektor generalny marki, powiedział, że Burberry „bardzo żałuje”, że strojem zaprezentowanym na pokazie mody wywołało kontrowersje. Dom mody zdecydował się wycofać z jesienno-zimowej kolekcji produkt, który wywołał falę negatywnych komentarzy.

Przeprosiny wystosował również Riccardo Tisci, dyrektor kreatywny Burberry. Jak wyjaśniał, „projekt był inspirowany tematem żeglarskim”.

„Samobójstwo to nie moda. Riccardo Tisci i wszyscy w Burberry – nie wiem jak mogliście pozwolić na to, by w waszej kolekcji pojawił się strój z elementem, który wygląda jak pętla zwisająca z szyi” – pisała w mediach społecznościowych modelka Liz Kennedy.

