Grzegorz Braun ocenzurowany podczas transmisji na żywo! [VIDEO]

Transmisja internetowej telewizji wRealu24 Marcina Roli została przerwana. Stało się to w trakcie rozmowy z Grzegorzem Braunem. Zdaniem redakcji jest to przykład skandalicznej cenzury, która na platformie YouTube w przypadku tego kanału występuje nie po raz pierwszy.

– Podczas mojej rozmowy z Grzegorzem Braunem serwis Youtube zastosował bezpardonową, skandaliczną cenzurę, usuwając nagranie i blokując kanałowi wRealu24 możliwość nadawania na żywo. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji – napisał na Twitterze Krzysztof Łuksza.

– W nowym, rewolucyjnym świecie nie ma miejsca dla Prawdy. Dlatego wielkie koncerny zmonopolizowały rynek niezależnego obiegu informacji i teraz znów uderzyły! Celem ostatecznym jest całkowite zamknięcie ust wszystkim, którzy mają odwagę myśleć inaczej niż Wielki Brat – dodał.

– Youtube zablokował właśnie wywiad z Grzegorzem Braunem podczas transmisji na żywo! Jak widać w Polsce akt. 447, stosunki Polska-Izrael i wybory w Gdańsku to tematy zakazane! Tak się właśnie kończy wolność słowa! Będę wdzięczny za pomoc wszystkim ludziom dobrej woli! RT – poinformowała telewizja. – Youtube prewencyjnie zablokował możliwość transmisji na żywo na kanale wRealu24. Może być to spowodowane celowym podgrzewaniem atmosfery w związku z obecnie trwającą nagonką na Polskę – dodano.

– Cenzura znowu nas atakuje. To coś nieprawdopodobnego. Dzisiaj podczas wywiadu naszego dziennikarza Krzysztofa Lecha Łukszy z panem Grzegorzem Braunem po prostu transmisja została ucięta. Dostaliśmy jedno roszczenie. Na YouTube jest taka polityka, że są trzy roszczenia, to kanał praktycznie zostaje zlikwidowany – powiedział Marcin Rola, redaktor naczelny wRealu24.

– Sytuacja się powtarza, ponieważ do takiej samej patologicznej sytuacji doszło dokładnie rok temu. Wtedy dostaliśmy jedne po drugim bardzo dziwne roszczenia. Postanowiliśmy dać wszystkie nasze filmy jako „prywatne” – dodał Rola.

– To, co się stało, jest czymś nieprawdopodobnym. Tym bardziej, że oglądałem ten wywiad, wówczas pan Braun mówił o Stanleyu Kubricku, czyli reżyserze. To jest coś niebywałego. To jest łamanie konstytucji państwa polskiego 54 artykuł o wolności słowa – kontynuował.

Do skandalicznego cenzury odniósł się m.in. Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Przypomniał, że „musimy pamiętać, że nie wolno nam w 100% uzależniać się od dużych platform internetowych”. – Wszyscy duzi gracze, tacy jak youtube, facebook czy twitter, mogą nas wyzerować jeśli zechcą – podkreślił.

Poniżej pod tweetami zamieszczamy video z przerwanej transmisji z Grzegorzem Braunem.

PILNE! Oświadczenie ws. cenzury na Youtube i blokadzie możliwości transmisji NA ŻYWO!

Źródła: twitter.com/youtube.com/nczas.com