Jasnowidz Jackowski ostrzega premiera Morawieckiego! „W efekcie żydowskiego ataku będą chcieli dymisji szefa rządu” – przekonuje widzący z Człuchowa

Ja przypomnę moją wizję z grudnia. Ja mówiłem wtedy, że przed wyborami premier Morawiecki może mieć kłopoty a nawet pewne siły będą domagały się dymisji rządu. I to się właśnie stało za sprawą Żydów – przekonuje w swojej najnowszej wypowiedzi na kanale youtube jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski.

– I chcę powiedzieć, że to co zrobił premier Morawiecki w ostatnich dwóch dniach to jest godne zachowanie wobec tego co zrobiła strona izraelska. Ja obserwowałem zaszokowany jak strona izraelsko-amerykańsko atakowała Polskę. Brak reakcji rządu mnie oburzył, zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle rząd polski, bo nam przecież pluto w twarz. Na szczęście okazało się, że rząd zachował się właściwie i zażądał sprostowań.

– Ten spór wywołał Izrael, wobec którego jesteśmy wyjątkowo usłużni. Nie wolno z pozycji klęczącego nikomu służyć. Polska w pozycji na kolanach Izraelowi już nie odpowiada. Te kolejne eskalacje były celowe by osamotnić Polskę. I to się stało. Szczyt był niby przeciwko Iranowi, a zakończył się wyizolowaniem Polski w stosunku do Ameryki, do Unii Europejskiej

To może obracać się przeciwko premierowi Morawieckiemu i stąd moja wizja, że teraz będą się jakieś siły domagać dymisji tego premiera – ostrzega jasnowidz Jackowski.

