„Jurny Stefan” jest skończony. Te słowa nie pozostawiają żadnej wątpliwości, co do przyszłości posła Niesiołowskiego

Czy polska polityka straci na utracie posła Stefana Niesiołowskiego zwanego od niedawna „jurnym”? Raczej nie, choć i tak ciężko wyobrazić sobie Sejm bez niego czy znanej z równie merytorycznych i kulturalnych wypowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz.

Jednak kariera jurnego Stefana zbliża się do końca. Wszystko przez ujawnioną seksaferę korupcyjną z jego udziałem.

Szef PSL i klubu parlamentarnego PSL-UED Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o to, czy jurny Stefan znajdzie się na listach wyborczych. Odpowiedź była jednoznaczna.

– Nie pojawi się na listach – odpowiedział krótko TVP Kosiniak-Kamysz. – Oddał się do dyspozycji, zadeklarował zrzeczenie się immunitetu, będzie wyjaśniał swoją sprawę – dodał.

Przypomniał też, że jurny Stefan w czasach PRL za działalność opozycyjną spędził ponad cztery lata w więzieniu. Zaznaczył też, że drugiej takiej osoby w polskim parlamencie nie ma i że Niesiołowski „ma prawo do obrony” oraz wyjaśnienia sprawy.

Przypominamy, że CBA aresztowało trzech biznesmenów, którzy mieli wręczać niecodzienne łapówki Stefanowi Niesiołowskiemu. Miały one przybierać m.in. formę finansowania i organizowania orgii seksualnych z prostytutkami i kelnerkami, w których jurny Stefan – jak nazwali go biznesmeni, którzy wręczali „łapówki” – przebierał jak w rękawiczkach. Ponadto do swoich seksualnych ekscesów kazał też przynosić sobie fasolkę po bretońsku.

Afera wybuchła w momencie kryzysu wizerunkowego PiS. „Onet” dotarł do informacji wskazujących, że CBA przekazało dostęp do materiałów o jurnym Stefanie już w 2015 roku.

Źródła: se.pl/nczas.com