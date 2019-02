Małopolska kurator mówi jak jest. „Trzaskowski propaguje pedofilię”. Lewactwo zawyło z oburzenia

– Skandaliczne słowa małopolskiej kurator – taki tytuł w portalu gazeta.pl to dla Barbary Nowak niezwykła nobilitacja. Małopolska kurator mówi wprost promowanie ideologi LGBTQZUS poprzez lekcje w szkołach oraz wprowadzanie specjalnej karty dla homosiów to „propagowanie pedofilii”.

Nowak była już wielokrotnie atakowana za swoje słowa, między innymi te o Auschwitz i polskiej narracji historycznej, jakże trafne dzisiaj. – Zawalczmy o Prawdę wśród młodych Żydów! Po pierwsze: po obozie Auschwitz powinni odprowadzać TYLKO POLSCY LICENCJONOWANI przez IPN Przewodnicy! Dziś obca, a nie Polska narracja króluje w Auschwitz! Czas z tym skończyć! – pisała na Twitterze.

Nowak przeciwstawia się od dłuższego czasu homopropagandzie w szkole, wcześniej pisała do dyrektorów szkół, by ci nie dopuszczali do organizacji tzw. Tęczowego Piątku. – Nie dopuszczać do sytuacji, w której szkoła stanie się miejscem deprawowania dzieci i młodzieży – pisała.

Tym razem małopolska kurator odniosła się do działań Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w czasie swej krótkiej prezydentury wprowadził już lekcje dotyczące „mowy nienawiści” do szkół, a ostatnio ogłosił „Warszawską Deklarację LGBT+”.

– Czy Rafał Trzaskowski poinformował, czym LGBT jest naprawdę? Czy wspominał, że to propagowanie między innymi pedofilii? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?! – napisała na Twitterze Nowak.

Tymczasem seria kilku badań potwierdza związek między homoseksualizmem a pedofilią mowa tu o badaniach m.in. uczelnię kryminologiczną John Jay College przy Uniwersytecie Miasta Nowy Jork, Królewską Komisję ds. Odpowiedzi Instytucji na Wykorzystywanie Seksualne Dzieci w Australii czy niemieckich uniwersytetów.

– Okazuje się, że 62 proc. ofiar pedofilii stanowiły osoby płci męskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że homoseksualiści stanowią zaledwie 1-2 proc. populacji, oznacza to, iż wśród sprawców czynów pedofilskich mamy olbrzymią nadreprezentację osób o tych właśnie preferencjach seksualnych – czytamy na portalu wpolityce.pl.