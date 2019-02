Milionerzy TVN. Tak brzmiało pytanie, o którym mówili wszyscy. Do wygrania milion złotych. Znacie odpowiedź?

Już dziś jak co wtorek kolejny odcinek znanego teleturnieju „Milionerzy”, który emitowany jest na antenie TVN. Kultowy program powrócił na antenę w 2017 roku i dość szybko zyskał dużą popularność.

Milionerzy to program TVN, produkowany w oparciu o brytyjski odpowiednik, którego prowadzącym w Polsce jest Hubert Urbański. Program w Polsce po raz pierwszy został pokazany w 1999 roku, od tamtego czasu już dwukrotnie znikał i wracał na antenę.

W jednym z odcinków wiosennej serii uczestnikowi programu, p. Dominikowi, udało się dojść do pytania za milion, które brzmiało: „Który instrument stroi muzyk?”. Proponowane odpowiedzi to: A. Tamburyn; B. Kocioł; C. Okarynę, D. Czynele.

Do tej pory w polskiej edycji milionerów dwie osoby wygrały główną nagrodę, raz główna wygrana padła w 2010 roku, po raz drugi 8 lat później. Do tego grona nie dołączył Dominik, który zadowolił się pół milionową wygraną i zrezygnował z dalszej gry.

Tymczasem okazało się, że mężczyzna znał prawidłową odpowiedź i gdyby zaryzykował mógłby cieszyć się z głównej wygranej. A Wy znacie odpowiedź na”pytanie za milion”? Prawidłowa odpowiedź to: B.