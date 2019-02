Nareszcie żadnych książąt! Meghan Markle odżyła z dala od rodziny królewskiej. Świetnie bawi się w Nowym Jorku

Meghan Markle po raz pierwszy od ślubu z księciem Harrym odwiedziła Nowy Jork. Spotkała się tam ze swoimi koleżankami, które zorganizowały dla niej baby shower.

Księżna Sussex miała bez uprzedzenia opuścić Wielką Brytanię. Pałac Kensington nie chciał jednak komentować tych doniesień.

Meghan Świetnie bawi się w Nowym Jorku. Spotkała się ze swoimi przyjaciółkami na „bociankowym” na cześć mającego przyjść na świat za około dwa miesiące kolejnego royal baby. Księżna Sussex zdecydowała się świętować z dala od rodziny królewskiej.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Meghan mimo zaawansowanej ciąży aktywnie spędza czas. Według „Daily Mail”, miała wybrać się z przyjaciółką Abigail Spencer do muzeum sztuki nowoczesnej The Met Breuer, a później na lunch do restauracji i do luksusowego hotelu na Upper East Side, gdzie również miał miejsce baby shower.

Tuż po przybyciu księżnej Sussex zaczęli pojawiać się jej najbliżsi znajomi, a wśród nich sporo gwiazd: m.in. projektantki mody Misha Nonoo i Jessica Mulroney, aktorka Priyanka Chopra Jonas i tenisistka Serena Williams.

Jak widać na zdjęciach zrobionych tuż przed spotkaniem z przyjaciółkami, Meghan bawi się świetnie w Nowym Jorku i jest bardzo zrelaksowana. Nareszcie może odpocząć od książęcych obowiązków. Nie musi nosić oficjalnych strojów i uśmiechać się do fotografów. Teraz może pozwolić sobie na czarne jeansy i duże okulary, zasłaniające twarz.

