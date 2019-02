Ręce opadają. Wygląda na to, że w Polsce nigdy nie będzie dobrze. Sonda uliczna pod Uniwersytetem Warszawskim dobitnie to pokazała [VIDEO]

Ręce opadają… Pod rzekomo najlepszą uczelnią w Polsce, Uniwersytetem Warszawski, dziennikarka TVP Info przeprowadziła krótką sondę dla programu „W tyle wizji”. Pytanie było proste: ile jest 6 razy 8?

Niedawno Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała największą głupotę w swojej historii. Postulują mianowicie usunięcie egzaminu z matematyki na maturze ponieważ… poziom nauczania matematyki jest fatalny.

To fakt – poziom nauczania matematyki jest fatalny, podobnie jak poziom nauczania innych przedmiotów. Stosując logikę NIK należy zlikwidować w ogóle wszelkie egzaminy.

Ale matematyka jest praktycznie najważniejsza. Bez jej opanowania w stopniu zadowalającym Polacy nadal będą okradani i nawet tego nie zauważą.

Niestety zanosi się na to, że tak własnie będzie – nie jesteśmy w stanie policzyć ile nam zabierają i głosujemy nadal na tych samych szabrowników, którzy niszczą podatkami, opłatami i głupimi regulacjami polski potencjał narodowy.

Sonda przeprowadzona przez TVP Info pod Uniwersytetem Warszawskim pokazała to dobitnie. Produkujemy rzesze nikomu niepotrzebnych „humanistów”, którzy potem bredzą jakieś kłamstwa o „gender” i zakłamują polską historię, zamiast wziąć się do uczciwej pracy.

Poniżej krótki materiał filmowy z rzeczonej sondy. Ciężka tragedia…

Pani Ania z sondą matematyczną przy Uniwersytecie Warszawskim.

