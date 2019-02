Rząd ukrywa przed nami skandaliczną umowę? Sprawa restytucji mienia dla Żydów może już być dogadana [VIDEO]

Czyżby po aferze z ugodą z Marrakeszu rząd polski niczego się nie nauczył i znowu ukrył przed nami ważny fakt? Ze słów Mike’a Pompeo wynika, że sprawa spłaty żydowskich uroszczeń przez Polskę jest już dogadana z rządem Morawieckiego. Jeśli to prawda to mamy potężny skandal.

Światowa Organizacja Restytucji Żydowskiej (WJRO) chwali Sekretarza Stanu USA Mike Pompeo za jego ponaglenie Polski do przyspieszenia prac nad prawem pozwalającym zwrot mienia pożydowskiego. Z kolei senator Tammy Baldwin podziękowała mu za naświetlenie tej kwestii.

Sam Mike Pompeo dopytywany przez dziennikarza Polskiego Radia pośrednio przyznaje, że ta sprawa jest dogadana.

– Ciepło przyjmujemy wyrażone przez Pompeo poparcie w zabezpieczenie sprawiedliwości dla ocalonych z Holokaustu i ich rodzin – napisano na oficjalnym Twitterze WJRO.

Sam Pompeo był dopytywany w kwestii restytucji mienia pożydowskiego przez dziennikarza Polskiego Radia. – Nie mam nic do dodania (…) mieliśmy wiele rozmów na ten temat z naszymi polskimi przyjaciółmi – odpowiedział krótko.

Czy więc sprawa jest już postanowiona, a rząd potajemnie przystał na żydowskie uroszczenia? Może wskazywać na to fakt, że kolejni politycy amerykański podpinają się pod „sukces” Sekretarza Stanu USA.

– Dziękuję Pompeo za naświetlenie tej kwestii oraz wezwanie Polski do uchwalenia przepisów restytucyjnych dla tych, którzy stracili własność w dobie Holokaustu. Mamy wiele pracy do wykonania i będę nadal pracować dla zabezpieczenia sprawiedliwości ofiar holokaustu, ich rodzin i spadkobierców – napisała senator Baldwin.

“We warmly welcome @SecPompeo 's expression of his commitment to securing justice for Holocaust survivors and their families,” said Gideon Taylor, WJRO Chair of Operation. https://t.co/HOMo6sVLsg

Thanks @SecPompeo for highlighting this issue & urging Poland to pass restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era.

We have more work to do and I will keep working to ensure justice for Holocaust victims, their families and heirs. https://t.co/R7GDtYGOSo

— Sen. Tammy Baldwin (@SenatorBaldwin) February 19, 2019