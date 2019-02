Ś.P. Prof. Wolniewicz o szokujących celach Żydów wobec Polski. Musisz to zobaczyć!

– „Podstawianie Polski” polega na dążeniu, by winę za zagładę Żydów, przesuwać w świadomości społecznej z Niemców na Polaków – mówi prof. Bogusław Wolniewicz. – Formą pośrednią pomiędzy Niemcami a Polakami są beznarodowi naziści. Dokładnie produktem takiego „podstawiania” są Żydzi, którzy w ostatnich dniach masowo oskarżają i obrażają Polaków.

– Na pytanie „kto winien?”, odpowiedź historycznie prawdziwa brzmi oczywiście „Niemcy”. Odpowiedź politycznie poprawna brzmi inaczej: „naziści i Polacy” – przekonuje prof. Wolniewicz. – „Podstawianie Polski” nie idzie oczywiście drogą racjonalnej argumentacji, bo to niemożliwe. Idzie drogą społecznej tresury. Odruchowo zagłada Żydów ma przestać kojarzyć się ludziom z Niemcami, a zacząć kojarzyć się z Polakami – dodaje profesor. To dokładnie sytuacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnich dniach.

Oto cały fragment wypowiedzi zmarłego nestora polskiej filozofii na temat tej tresury:

Ś.P prof.Wolniewicz o planach Żydów w stosunku do Polaków i Polski. Prościej się nie da tego wyjaśnić.Warto podawać dalej. Im więcej Polaków to zrozumie,tym lepiej dla przyszłości Polski.RT please pic.twitter.com/KMyWruuHkq — Albert Rychard (@Albert301271) 17 lutego 2019

