Sławomir, złoty szlafrok, luksusowe wnętrza i duże pieniądze w tle. Gwiazda disco-polo w formie! [VIDEO]

Sławomir Zapała, znany w świecie disco-polo jako „Sławomir”, wszedł do świata disco-polo 2 lata temu i od tego czasu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków tego gatunku. Tym razem zobaczyliśmy Sławomira w zupełnie nowym wydaniu.

Całkiem niedawno informowaliśmy o tym, że Sławomir przeżył zawodowe rozczarowanie. Program „Big Music Quizz”, który prowadził w TVP1, nie odniósł oczekiwanego sukcesu i zniknął z anteny.

Sławomir jednak dość szybko dorwał nową fuchę. – Złoty szlafrok, basen z pieniędzmi i piękne fanki muzyka – tak można w skrócie opisać nowe nagranie ze Sławomirem, który właśnie…zagrał w reklamie „Bancovo”.

„Bancovo” to jedna z platform kredytowych, która już wkrótce może stać się najbardziej znana w Polsce, a to za sprawą kampanii reklamowej, która potrwa do kwietnia 2019 roku. Główną rolę w niej ma odegrać Sławomir, który pojawił się właśnie w pierwszej reklamie.

„Inni się starają Ty już nie musisz” – tak brzmi hasło reklamowe firmy. A w zaprezentowanej właśnie reklamie lektor zachęca do wzięcia kredytu słowami „bądź jak Sławomir”. No cóż wydaje się jednak, że Sławomir pławi się w luksusach nie dzięki kredyt, a tym, że dobrze trafił w gusta muzyczne Polaków.

– Chcemy zaistnieć w świadomości klientów jako wiarygodny i wygodny przewodnik po świecie finansów. Pokazać, jak dużo energii i czasu można zaoszczędzić dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które stosujemy na platformie. Udowadniamy, że świetnie rozumiemy codzienne potrzeby naszych klientów, stoimy po tej samej stronie, co oni, a nasze działania mają na celu maksymalne ułatwienie ich życia – mówi Monika Charamsa z Bancovo.

Jak na razie nie wiadomo, ile Sławomir zainkasował za udział w reklamie, można być jednak pewnym, że są to duże sumy. Kuba Wojewódzki zdradzał swego czasu za pierwszą reklamę, w której zagrał dostał ok. 2,5 miliona złotych. W tym przypadku o takich kwotach nie możemy raczej mówić, ale Sławomir z całą pewnością i tak zainkasował pokaźną sumę.

