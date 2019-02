Śmierć gwiazdy programu TVP. „Sanatorium miłości” mu nie posłużyło [VIDEO]

Cezary Mocek, jeden z barwniejszych uczestników programu TVP 1 „Sanatorium miłości”, zmarł wczoraj w szpitalu. „Niepoprawny romantyk” miał 67 lat.

Fani produkcji pierwszego programu Telewizji Polskiej pogrążeni są w żałobie. Ekipa programu „Sanatorium miłości” poinformowała właśnie o śmierci Cezarego Mocka, jednego z barwniejszych uczestników programu.

Informacja pojawiła się na oficjalnym Facebooku „Sanatorium miłości”.

– Z niewypowiedzianym żalem chcielibyśmy poinformować o odejściu od nas, w wyniku nagłej choroby, Cezarego Mocka, jednego z dwunastu uczestników programu „Sanatorium Miłości”. Cezary na każdym kroku udowadniał, jak był wyjątkowym i niepowtarzalnym człowiekiem. Szczerym, bezpośrednim, niezwykle ujmującym. To ktoś, kogo trudno było nie obdarzyć sympatią od pierwszej chwili, pierwszego spotkania. Cezary potrafił oczarować nie tylko swoich partnerów z programu, ale też jego ekipę oraz wszystkich tych, którzy mieli przyjemność i zaszczyt się z nim spotkać – napisano na profilu Sanatorium miłości TVP.

– Dzisiaj ból i smutek towarzyszy nam wszystkim. Odszedł ktoś, kto na długo pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. Dobranoc Cezary… – czytamy we wpisie.

Cezary Mocek był jedną z barwniejszych postaci programu „Sanatorium miłości”. W piątym odcinku podczas sesji z panią psycholog uczestnicy określili go jako „spokojnego myśliciela”, który „mówi w oczy to, co myśli” i „który mało mówi, ale jak powie, to bardzo ciekawie”.

– Niepoprawny romantyk, który szuka wielkiej miłości. Uwielbia muzykę i taniec. Ukończył nawet dwa stopnie w szkole tańca towarzyskiego. (…) Od ponad 40 lat kolekcjonuje kasety i płyty, a w jego duszy grają takie tuzy rocka, jak Deep Purple, Rolling Stones czy The Beatles. A mimo to jego ulubioną piosenką jest utwór ‚Love Me Tender’ Elvisa Presleya – czytamy w opisie producentów programu o osobie zmarłego Cezarego Mocka.

Cezary Mocek przebywał ostatnio w szpitalu z powodu zapalenia płuc. Zmarł wczoraj.

Źródła: facebook.com/rmf.fm