Świat na krawędzi wojny. Władimir Putin grozi USA rozmieszczeniem broni, która dosięgnie najważniejsze „ośrodki decyzyjne”!

Władimir Putin jawnie grozi USA! Prezydent Rosji wprost ostrzegł USA przed rozmieszczeniem nowych rakiet w Europie. Jak twierdzi jego reakcja będzie bolesna. „Niech liczą szybkość i zasięg systemów broni, które rozwijamy” – stwierdził.

Władimir Putin ma już chyba dosyć dyplomatycznej mowy. Rosyjski przywódca powiedział, że jeśli USA rozmieszczą na Starym Kontynencie nowe rakiety średniego zasięgu, w stronę Stanów Zjednoczonych zostanie skierowana najnowsza broń Rosji.

„Rosja będzie zmuszona stworzyć i rozmieścić rodzaje broni, z których można korzystać nie tylko w odniesieniu do terytoriów, z których pochodzi bezpośrednie zagrożenie, ale także w odniesieniu do terytoriów, na których znajdują się ośrodki decyzyjne” – zastrzegł Władimir Putin.

Te słowa z ust prezydenta Rosji padły w parlamencie. Ostrzegał Amerykanów przed pochopnym podejmowaniem decyzji – relacjonuje CNBC.

„Mają prawo myśleć, jak chcą, ale czy potrafią liczyć? Jestem pewien, że tak. Niech liczą szybkość i zasięg systemów broni, które rozwijamy” – pyta się z uśmiechem Putin.

Dodatkowo Putin zapewniał, że Rosja nie będzie dążyła do konfrontacji. Władimir Putin powiedział, że jego kraj nie rozmieści jako pierwszy nowych rakiet po wycofaniu się Amerykanów z traktatu INF o likwidacji pocisków średniego zasięgu.

Prezydent Rosji zaprzeczył zarzutom USA, że jego kraj naruszał układ. Podkreślił, że były to fałszywe oskarżenia spreparowane po to, by Amerykanie mieli pretekst do wycofania się z traktatu INF.

„Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów na temat kontroli zbrojeń, ale nie będziemy pukać do zamkniętych drzwi” – zakończył Władimir Putin.

Źródło: CNBC/ Tass