Szokujące nagranie! „Co zrobisz, jeśli będziesz zmuszony zabić zwierzę przed posiłkiem?”Mocna reklama daje do myślenia [VIDEO]

Naprawdę mocna reklama Dustina Browna wygrała Tarshis Short Film Awards. Reklama pokazuje nam restaurację, w której przed podaniem dania, trzeba zabić zwierzę, które ma sie zamiar zjeść, nim trafi na talerz. – „Chodzi o to, aby przesuwać granice” – dodaje reżyser.

Ten materiał zdobył w 2018 roku statuetkę Tarshis Short Film Awards. Jak mówi reżyser, chciał on pokazać cierpienia przez jakie przechodzą zwierzęta na rzecz branży spożywczej i gastronomicznej. Jak czytamy na portalu noizz.pl Brown zrealizował swój projekt dla amerykańskiej organizacji non-profit, Last Chance for Animals.

Reżyser w filmie poatakuję nam trójkę znajomych w eleganckiej restauracji, którzy zamawiając swoje dania. W pewnym momencie dowiadują się, że będą musieli zabić zwierzę, które mają zamiar zjeść!

Kiedy kelner zabiera jednego z gości na zaplecze i podając nóż, zamyka go w małym pomieszczeniu, zaczyna się akcja…

„Co zrobisz, jeśli będziesz zmuszony zabić zwierzę przed posiłkiem?” – od tego pytania wszystko się zaczęło – tłumaczy Brown.

„Wyobrażam sobie, że mogłyby powstać restauracje, w których klienci chcieliby za kilka lat przeżywać takie doświadczenia. Podczas przygotowań do produkcji odnalazłem m.in. pierwsze hotele, które oferują swoim gościom takie atrakcje” – dodał.

„W dzisiejszych czasach potrzebujemy historii, które sprawiają, że stajemy się bardziej otwarci na rzeczy, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Chciałem tym filmem pokazać, że różnice w każdym z nas powinny łączyć, a nie dzielić. Mamy jedną planetę i musimy się nią dzielić. Dlatego ważne, żeby o nią dbać” – komentuje reżyser.

Źródło: noizz.pl