Szydło kandyduje do europarlamentu, a o Unii nie wiedziała nic. Teraz wyciągnięto jej kompromitujące nagranie [VIDEO]

PiS pokazał karty i wiadomo, że była premier Beata Szydło będzie startować do Parlamentu Europejskiego. Gdy wyszło na jaw, że Szydło będzie kandydować, internauci wykopali kompromitujące nagranie.

Użytkownicy Twittera, a dokładnie młodzieżówka PO dokopała się do starego wywiadu, którego Szydło udzieliła stacji Uniwerek.tv. Nagrany został on jeszcze, zanim kandydatka PiS w wyborach do Europarlamentu objęła funkcję szefa rządu.

Beata Szydło czyli wicepremier ds. społecznych zapewne najchętniej o rozmowie w ogóle by zapomniała, bo to nagranie kompromituje jej podstawową wiedzę jako polityka.

Szydło dostała proste pytanie:

„W którym roku Polska weszła do „Unii Europejskiej?”. Jej odpowiedź zostawmy bez komentarza…

Po głośnym namyśle Szydło postawiła na rok 1992 lub 1993. Potem zaczęła tłumaczyć, że w tamtym okresie przyjęto… walutę euro. Problem w tym, że do Unii Europejskiej wstąpiliśmy 1 maja 2004 roku, a walutę euro do obiegu wprowadzono 1 stycznia 2002.

Poniżej nagranie.

Źródło: Twitter