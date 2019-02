Tak się kończy totalna walka ze smogiem. Kraków zakazuje kominków, grillowania i tradycyjnej pizzy. „Jej smak pozostanie jedynie w pamięci”

Kraków od lat boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. W ramach walki ze smogiem od września w Grodzie Kraka zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Jest to zła informacja dla entuzjastów tradycyjnej pizzy z pieca. Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku grillowania.

Po wakacjach kominki mają pełnić wyłącznie funkcję dekoracyjną – mają być całkowicie wygaszone. Dobra wiadomość jest taka, że będzie można nadal grillować, ale używając jedynie małych, przenośnych grilli. Smażenie na dużych, stacjonarnych, będzie zabronione.

Zakaz dotyczy także pieców opalanych węglem. Co zatem z pizzą z pieca? – Takie punkty gastronomiczne jak choćby pizzerie – gdzie te produkty są opalane drewnem – no niestety muszą zmienić tego typu instalacje, ewentualnie na gazowe – przyznał w rozmowie z Radiem ZET Paweł Ścigalski, odpowiadający za jakość powietrza w Krakowie.

– Smak takiej pizzy niestety pozostanie jedynie w pamięci – dodawał z ubolewaniem.

Co na ten temat sądzą przedstawiciele branży gastronomicznej? – Będziemy musieli zupełnie inny piec wtedy zakupić i już nie będzie to ta sama pizza – mówiła osoba związana z krakowską gastronomią. Co więcej, spowoduje to także wzrost cen tego popularnego dania.

Źródło: radiozet.pl