W obliczu rozpadu Unii nawet lewak Juncker szuka ratunku u Najwyższego! „Przełom w sprawie Brexitu jest w rękach Boga”

Po wypowiedziach Jean-Claude Junckera umowa ws. Bexitu nie jest pewna. Przed dzisiejszym spotkaniem z Theresą May w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej mówiąc delikatnie nie tryska optymizmem. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika, lewicowy polityk stwierdził, że przełom ws. Brexitu „jest w rękach Boga”.

Oto słowa wybitnie lewackiego polityka jakim jest przewodniczący Komisji Europejskiej.

„Jeśli chodzi o Brexit, to to jest jak stanie przed sądem lub pływanie na otwartym morzu. Jesteśmy w rękach Boga. I nigdy nie możemy być do końca pewni, kiedy Bóg postanowi wziąć sprawy w swoje ręce” – wyznał Jean-Claude Juncker na łamach dziennika „Stuttgart Zeitung”.

Po tych wypowiedziach trudno o optymizm ws. Brexitu. Zwłaszcza, że przewodniczący Komisji Europejskiej udzielił wywiadu dzień przed kluczowym spotkaniem z Theresą May w Brukseli i niedługo po tym, jak minister ds. Brexitu Stephen Barclay oraz Prokurator Generalny Geoffrey Cox wrócili do Londynu z pustymi rękami po rozmowach przeprowadzonych z Michelem Barnierem.

Stephen Barclay i Geoffrey Cox próbowali w poniedziałek przekonać głównego negocjatora UE ds. Brexitu, że opcja backstop jest niezgodna z unijnymi traktatami. Mimo jednak dobrej atmosfery i produktywnych rozmów, strona unijna nie zgodziła się na otwarcie negocjacji ws. umowy wyjścia.

Co więcej stanowisko Brukseli w tej sprawie nie zostawia złudzeń. Wielka Brytania zostanie przeczołgana niemiłosiernie ws. Brexitu. Lewactwo nie zapomina.

„27 krajów UE nie otworzy umowy wyjścia, nie możemy zaakceptować ograniczenia czasowego dla opcji backstop, ani klauzuli dotyczącej jednostronnej z niej rezygnacji. W tym tygodniu będą prowadzone dalsze rozmowy, które pokażą, czy można znaleźć jakieś wyjście, które zyska szerokie poparcie w brytyjskim parlamencie i które będzie zgodne z wytycznymi uznanymi przez Radę Europejską” – stwierdził rzecznik.

