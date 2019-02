Wśród posłów PiS narasta niezadowolenie z rządowej polityki na kolanach? „Może im zaproponować przejście do Ruchu Narodowego?”

Czyżby w PiS narastało niezadowolenie rządowej z polityki na kolanach wobec USA i Izraela? Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego, który wchodzi w skład Koalicji ProPolskiej, sugeruje, że takie postawy w partii rządzącej są mu dobrze znane.

Polityka zagraniczna rządu polskiego w oczywisty sposób wzbudza niezadowolenie wśród Polaków. Co chwila dostajemy po gębie z lewej lub z prawej, a jedyne co potrafimy to wyartykułowanie świętego oburzenia, które i tak nie przebija się do światowych mediów.

Ostatnia sytuacja w trakcie i tuż po słynnym szczycie bliskowschodnim w Warszawie jest tego dobitnym dowodem. W tym przypadku miarka już w tak ordynarny sposób się przebrała za sprawą słów izraelskiego ministra spraw zagranicznych, że nawet rząd postanowił zareagować. Ale to wyjątek.

Z pewnością w rządzącej koalicji jest wielu posłów, którym się to nie podoba, bo ile można znosić takie traktowanie.

Na Twitterze padło pytanie do Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego w sprawie tych niezadowolonych posłów PiS.

– Może tym działaczom pisowskim którzy nie chcą być wobec Izraela na kolanach i wypłacać odszkodowań Żydom zaproponować przejście do Ruchu Narodowego? – zapytała Izabela Redlarska.

– Jesteśmy z nimi w kontakcie. Natomiast celem Ruchu Narodowego jest tworzenie nowych kadr dla polskiej polityki, a nie recykling kadr prounijnej, proimigranckiej, proizraelskiej, defensywnej w sprawach wartości centroprawicy – odpowiedział Krzysztof Bosak.