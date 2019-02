Breakdance będzie dyscypliną olimpijską? Nowy program na igrzyska w Paryżu. To nie koniec zmian

Breakdance, wspinaczka sportowa, surfing i skateboard znalazły się na liście dyscyplin, które mają zostać włączone do programu igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Najwięcej emocji wzbudza nad Sekwaną sprawa breakdance.

Ta akrobatyczna forma tańca nie jest postrzegana przez większość jako dyscyplina sportowa. Taniec ten pojawił się w ub. roku w programie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires i rywalizacja miała formułę pojedynków, które oceniali sędziowie.

Ostateczny i pełny program rywalizacji olimpijskiej w Paryżu ma być przedstawiony w grudniu 2020 roku. Przecieki dotyczące wprowadzenia breakdance były zaskoczeniem i wywołały dyskusje francuskich polityków i reakcje w sieciach społecznościowych. Całkiem zasadnie pytano, dlaczego wprowadza się konkurencji w rodzaju walca lub tanga? A może wyścigi w workach, gra w klasy, akrobacje na hulajnogach? – kpiono.

It's Breakin' not breakdance. We official now, time to get it right. 🤨Paris 2024: Breakdancing proposed as new Olympic sport – @CNN https://t.co/IMHvNMYwqt

— LazyRocks (@Duane_V_Sy) February 21, 2019