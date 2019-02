Cejrowski masakruje kretyńskie przepisy dotyczące broni w Polsce. „Bejzbola nie wolno nosić, ale jak masz siekierę to już jest ok” [WIDEO]

Wojciech Cejrowski został zapytany, kiedy w Polsce będzie można nosić legalnie broń. Odpowiedział, że musi się m.in. zawalić Unia Europejska. Oprócz tego udzielił kilku porad, jak obejść polskie durne przepisy w tej kwestii oraz na co zamienić gaz pieprzowy.

– Co zrobić, żeby w Polsce, pseudowolnym kraju, bym mógł posiadać broń i mieć prawo do obrony? We wszystkich sklepach obronnych sprzedają gaz pieprzowy i pałki – zapytał Wojciecha Cejrowskiego jeden z internautów. Dodał, że „czuje się jakby szedł na wojnę z otwieraczem do konserw”.

– Pałki to nie wiem po co pan kupuje. Można do lasu iść albo mieć siekierę taką rozbieraną, że główkę pan chwilowo zdejmie i ma pan pałkę. A jak policja przychodzi i mówi „nie wolno wozić pał w samochodzie” to nakładamy na tę samą bejzbolową pałę tę końcówkę z siekiery i już wtedy wolno. To jest ciekawe – zauważył wyraźnie rozbawiony.

– Kijów bejzbolowych nie wolno wozić facetowi, który ciężarówkę prowadzi, bo nie wiadomo – tak uchwalili głupotę taką. Ale jeżeli będzie pasowało cokolwiek to tej pały bejzbolowej i on powie „to jest taki gumowy młotek na to nałożony, tylko chwilowo mi spadł, do opukiwania opon”, to już wtedy wolno. Trzonek wolno wozić, nie wolno pały bejzbolowej – podkreślił Wojciech Cejrowski.

Znany podróżnik wyjaśnił też, czym jest gaz pieprzowy i zdradził wskazówkę, czym można go zastąpić. – To jest po prostu gaz pod ciśnieniem. Kompletnie bez sensu. Solniczkę bym wolał. Solniczka nawet, powiem państwu, w oczy lepiej działa od gazu pieprzowego. Weź sobie człowieku garść soli i sól, że niby „aaa, solę tu ulicę, żeby rozmroziło mi się”, gdy chodzisz po złej dzielnicy. I taką solą jak rypniesz w pysk facetowi, to go będzie bardziej szczypać, niż gaz pieprzowy – ujawnił Cejrowski.

Na koniec dodał, że jeśli chciałby mieć wolny dostęp do broni, to „musi się zawalić Unia Europejska, przetoczyć wojna przez Europę, żebyśmy mogli u nas zmienić system po raz kolejny na rzeczywiście wolny”.

– W USA kiedy spisali tę kartę praw swoją i deklarację niepodległości ogłosili, to zaraz potem była wojna z Brytyjczykami. Nie dało się zbudować wolnego społeczeństwa i kraju bez oporu tej drugiej strony, która tym społeczeństwem wcześniej rządziła – wyjaśnił Wojciech Cejrowski.

Źródło: youtube.com/nczas.com