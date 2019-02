Dobry moment na tanie auto z Francji. Złomowiska zapchane dobrymi samochodami. „Rząd wypłaca premie”

We Francji wprowadzono premie za oddanie starego auta przy zakupie nowszego modelu. Ilość takich transakcji wzrosła o 30%. W 2018 roku swoje pojazdy wymieniło 300 tys. osób. Stare auta tymczasem oddawane są na złomowiska, a te nie mają już wolnych miejsc. Proekologiczne działania rządów tworzą absurdy.

Szefowie złomowisk mówią, że wiele takich pojazdów nadaje się do dalszej eksploatacji i normalnie trafiłoby do sprzedaży z „drugiej ręki”. Teoretycznie są zobowiązani do ich złomowania, ale przyznają, że jest im często żal. Ich zdaniem takie auta to np. dobra propozycja dla młodych kierowców, którzy nie dysponują dużą gotówką, a tutaj mogliby znaleźć używany, ale dobry samochód w przyzwoitej cenie.

Jeśli ma się jakieś „dojścia” do francuskiego złomowiska, może trafić się więc niezła okazja.