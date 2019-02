Donald Trump nie pozwoli wrócić terrorystce z ISIS do USA. „Poinstruowałem sekretarza stanu Mike’a Pompeo”

Prezydent Donald Trump nie zgadza się na powrót do kraju Hody Muthana, która dołączyła do ISIS w Syrii. Wzywała w mediach społecznościowych do ataków Amerykanów.

24-letnia Hoda Muthana jest córką emigrantów z Jemenu, dorastała w Alabamie. W listopadzie 2014 roku wyjechała z USA, aby dołączyć do ISIS.

„Poinstruowałem sekretarza stanu Mike’a Pompeo, i on zgodził się w całej rozciągłości, aby nie zezwolić Hodzie Muthana na powrót do kraju” – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 lutego 2019

Jak podało CNN, w Syrii wzywała na Twitterze do przeprowadzania ataków na Amerykanów i zajmowała się propagandą w internecie.

Trzykrotnie wychodziła za mąż. Ma 18-miesięcznego syna, z którym przebywa w obozie dla uchodźców w północnej Syrii. Ojciec dziecka nie żyje.

W odręcznej notatce dostarczonej do CNN Muthana napisała: „Kiedy wyjechałam do Syrii, byłam naiwną, wściekłą i arogancka młodą kobietą”.

Obecnie Muthana chce powrócić do USA i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

Kilka godzin wcześniej, w środę, w komunikacie Departamentu Stanu poinformowano, że „Pani Hoda Muthana nie jest obywatelką USA i nie zostanie przyjęta do Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnej podstawy prawnej do jej powrotu, ona nie ma ważnego paszportu amerykańskiego, nie ma prawa do paszportu ani nie ma żadnej wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych”.

Natomiast Hassan Shibly, reprezentujący rodzinę Muthana, twierdzi, że Muthana urodziła się w Hackensack w stanie New Jersey w 1994 roku i przedstawił mediom jej akt urodzenia.

Źródło: PAP