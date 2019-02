Izrael Katz: „Nie przeproszę Polaków”. P.o. szefa izraelskiego MSZ nie ma zamiaru wycofać się ze skandalicznej wypowiedzi

Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela Israel Katz oświadczył dziś, że nie przeprosi Polaków za swoje słowa o ich „współpracy z nazistami”. Kilka dni temu polityk mówił m.in., że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

„Nie będę przepraszał Polaków za moje uwagi na temat ich współpracy z nazistami” – oświadczył dziś Katz w wywiadzie dla stacji Reshet 13. Wcześniej polski MSZ zapowiedział, że oczekuje na słowa przeprosin.

„Mam nadzieję, że w Izraelu znajdą się odpowiedzialni politycy, którzy będą na tę sprawę patrzeć inaczej” – powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Jego zdaniem, takie słowa powinny paść ze strony Izraela jeszcze przed wyborami w tym kraju.

BREAKING: Acting Foreign Minister @Israel_katz: I am not going to apologize to the Poles for my remarks about their cooperation with the Nazis

— Barak Ravid (@BarakRavid) 21 lutego 2019