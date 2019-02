„Ranczo” bez Cezarego Żaka. Wszystko przez kasę. Aktor za rolę wójta i księdza chce pół miliona złotych

Trwają prace nad kontynuacją filmu „Ranczo”. Jednak fani mogą być srogo zawiedzeni. Odtwórca roli księdza i wójta Cezary Żak wcale nie jest napalony na wzięcie tej roli. Jak informuje „Super Express”, żąda za to kwoty pół miliona złotych.

Film ma potem trafić do telewizji w formie serialu.

– Po ostatnich medialnych doniesieniach w sprawie kontynuacji „Rancza”chciałbym ostudzić Państwa apetyty. Otóż wiem od Producenta,że został złożony wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie dofinansowania filmu kinowego,do którego scenariusz napisał Andrzej Grembowicz dwa lata temu.Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to latem zrobimy ten film.Jeśli nie,film na pewno nie powstanie.

Jeśli chodzi o serial TV nie prowadzi się obecnie żadnych prac z nim związanych – napisał na Facebooku Cezary Żak.

Jednak udział samego aktora w „Ranczu” stoi pod dużym znakiem zapytania. Gdy dziennikarze zadzwonili do niego, nie tryskał entuzjazmem.

– Nie będę na ten temat rozmawiał, ponieważ nie znam żadnych szczegółów. Nie wiem nic, nie mam zielonego pojęcia – powiedział wzburzony Żak.

„Super Express” ujawnia, że powodem złości mogą być pieniądze. Wcześniej za jeden sezon serialu „Ranczo” Cezary Żak otrzymywał 400 tys. zł. Za film „Ranczo” zaś otrzymał 200 tys.

Z informacji SE wynika, że obecnie Żak oczekuje co najmniej pół miliona złotych. To duża kwota, lecz najbardziej charakterystyczna dla serialu i filmu osoba może sobie pozwolić na takie żądania.

– To wszystko nie jest takie proste. Musimy dogadać się finansowo. To nie jest tak, że my czekamy całe życie, żeby zagrać w „Ranczu”. Od trzech lat tego nie robimy. Jedni grają mniej, inni więcej w teatrach, filmach, serialach. Ja podpisałem deklarację, że jestem chętny – skomentował Bogdan Kalus, który w serialu „Ranczo” grał Tadeusza Hadziuka.

