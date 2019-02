To już koniec duetu sióstr! Celebrytki pożarły się bezlitośnie. „Siostry Godlewskie przestają istnieć”

Głupia kłótnia na lotnisku przerodziła się w istną wojnę. Siostry zdecydowały się na zakończenie kariery jako zespołu! Celebrytki przestaną śpiewać? Tak dobrze to jednak nie jest! Duet Małgorzaty i Esmeraldy Godlewskich przestaje istnieć, ale żadna nie zawiesza kariery solowej. Niestety muzyczne „hity” jeszcze przed nami.

No niestety kiedyś ten dzień musiał nastąpić. Siostry Godlewskie kończą wspólną karierę muzyczną. Ten specyficzny duet rozpadł się na naszych oczach. Esmeralda i Małgorzata Godlewskie miały w weekend „śpiewać” razem w Amsterdamie, ale tylko jedna z pań dotarła na koncert i wykonała swoją pracę. Wszystko przez bójkę na pokładzie samolotu.

Siostry Godlewskie nie będą już więcej razem śpiewać. Choć panie zaledwie tydzień temu straszyły, że chciałyby reprezentować Polskę na festiwalu Eurowizji, z tych marzeń nic nie zostało. Esmeralda i Małgorzata na swoich Instagramach ogłosiły rozpad zespołu.

Esmeralda-Monika Godlewska tak mówiła chwilę po północy w czasie nagrania na żywo, które potem szybko usunęła:

Na razie siostry Godlewskie przestają istnieć – to znaczy Gosia, ponieważ nie zamierzam z nią dalej współpracować. A potem wylała swoje żale na siostrę Małgorzatę:

„Teraz czas na zmianę, pokażę wam prawdziwą Esmeraldę (Esmeralda to pseudonim sceniczny Moniki Godlewskiej – przyp. red.). Przejrzałam na oczy bardzo dawno temu, natomiast to wszystko, co zrobiłam, to wszystko, co miało miejsce przez ten rok, nie wyglądało tak, jakbym tego chciała.”

Źródłó: Instagram