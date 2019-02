To się nazywa akcja! Wielka operacja antynarkotykowa w Brazylii. Agenci zajęli 47 samolotów i… łódź podwodną

26 osób zostało już aresztowanych w Brazylii, a służby zatrzymały 47 samolotów. Jest to część wielkiej operacji antynarkotykowej przeciw sieci, która miała w ciągu ostatnich 2 lat przemycić do USA i Europy co najmniej 9 ton kokainy z Ameryki Łacińskiej.

Brazylijska policja federalna wydała oświadczenie, w którym mówi się o 81 rewizjach, zaangażowaniu 400 agentów w siedmiu stanach tego kraju, zamrożeniu rachunków bankowych około 100 osób, a także przejęciu 47 samolotów i 13 gospodarstw rolnych razem z 10 tys. hodowanego tam bydła.

Farmy skonfiskowano, ponieważ niektóre z nich służyły przemytnikom jako lądowiska, a pozostałe były lokatą dla narkodolarów. 6 niezłapanych w ramach operacji przemytników umieszczono na międzynarodowych listach gończych Interpolu.

Każdym lotem przewożono średnio około 400 kg kokainy, która miała pochodzić z takich krajów jak Wenezuela, Kolumbia czy Boliwia, a następnie dostarczana była do Brazylii i dalej do Europy lub Stanów Zjednoczonych. Samolotowy przemyt miał swoje stacje pośrednie w Gwatemali, Gujanie lub Surinamie.

W rozbiciu siatki współdziałała amerykańska agencja antynarkotykowa DEA i agencja antyterrorystyczna Surinamu – CTIU. To w Surinamie w 2018 roku przejęto w ramach tej samej operacji łódź podwodną, którą wożono narkotyki do Europy, przez Afrykę. W łodzi mieściło się 8 ton kokainy.

Poprzednie uderzenie w przemytników z Brazylii miało miejsce na początku grudnia 2018 roku. W 14 stanach brazylijskich wystawiono wówczas 262 nakazy aresztowań i przeprowadzono ponad 200 rewizji.