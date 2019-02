We Francji dzień jak co dzień. Bójka w paryskim metrze nikogo już nie dziwi. „To chyba oczywiste, że złodzieje kradną i biją” [WIDEO]

Do scen bójek w metrze paryżanie już się przyzwyczaili i traktują je jako coś zwyczajnego. Ot, dzień jak co dzień w stolicy Francji pierwszej prędkości. Najlepiej świadczy o tym komentarz kasjerki, która nagrała to jak dwóch młodych mężczyzn bije i kopie trzeciego.

Pracownica metra krzyczy by przestali, że są kamery, które to wszystko nagrywają. W końcu pobity mężczyzna podchodzi do okienka za, którym siedzi kasjerka i mówi, że został okradziony. Na to ona mu odpowiada – Proszę pana, przecież to są złodzieje.

No właśnie. Złodzieje. Przecież to zupełnie normalne, że złodzieje grasują po metrze i katują tych, którzy nie chcą dać się okraść. O co temu człowiekowi chodzi?