Węgrzy ostrzegają: setki islamistów zmierzają do Europy. „Alarmujące aresztowania w Bośni i Hercegowinie”

Węgierski minister spraw zagranicznych ostrzega przed kontynuowaniem przez Unię polityki przyjmowania imigrantów. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że po upadku „państwa” ISIS wielu dżihadystów kieruje się do Europy.

Péter Szijjártó przemawiając w Istambule powiedział, iż polityka masowej imigracji niesie ze sobą „skrajne ryzyko”. Tymczasem jak zauważył przedstawiciele Komisji Europejskiej, „niewybierania rządcy” na konferencji w Turcji wciąż „wmawiają jak dobra jest imigracja”.

Minister mówił o „alarmujących aresztwoaniach” do jakich doszło ostatnio w Bośni i Hercegowinie oraz Macedonii Północnej. W krajach tych zatrzymano dżihadystów, co wskazuje, że wielu islamskich terrorystów jest w drodze do Europy Zachodniej i Środkowej.

Po rozbiciu ISIS na Bliskim Wschodzie setki islamistów próbuje dostać się do Europy – ostrzega Szijjártó. – To musi być powstrzymane – powiedział węgierski polityk.

Do Wielkiej Brytanii powróciły wraz ze swoimi żonami setki dżihadystów. Władze przyjmują ich i tylko wobec znikomej ich części wszczynane są dochodzenia. Zjednoczone Królestwo odmówiło jednak ostatnio prawa powrotu 19-latce, która była żoną terrorysty, a do Syrii zbiegła mając 15 lat. Minister spraw wewnętrznych pozbawił ją brytyjskiego obywatelstwa.

Szacuje się, że ok 800 dżihadystów pochodzących z Zachodniej Europy chciałoby się teraz do niej dostać. Prezydent Trump wezwał państwa europejskie przyjęły swych obywateli walczących w szeregach ISIS, a teraz schwytanych i osądziły ich. Same Stany Zjednoczone odmówiły jednak ostatnio prawa powrotu kolejnej islamistce.