Zmarł biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik. „Był głównym negocjatorem Kościoła w rozmowach z komunistami”

W czwartek w wieku 90 lat zmarł biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik – poinformował rzecznik prasowy diecezji ks. dr Piotr Karpiński. Biskup Orszulik diecezją łowicką kierował przez 12 lat, od 1992 do 2004, kiedy przeszedł na emeryturę.

Bp Orszulik był znany przede wszystkim jako negocjator, nie tylko podczas obrad Okrągłego Stołu, ale także podczas prac Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski, a później Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. W latach 1990-1993 był delegatem Stolicy Apostolskiej do negocjacji z rządem polskim Konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską.

„Alojzy Orszulik był biskupem, który żył miłością do Kościoła. Wszyscy znamy jego wielkie zasługi dla Kościoła, zarówno w wymiarze czysto kościelnym, jak i w wymiarze życia społecznego naszego kraju. Był to człowiek wielkiej wiary i miłości, co przekładało się na wszystkie jego decyzje i działania. Zależało mu, aby tworzyć i budować razem” – powiedział PAP biskup pomocniczy diecezji łowickiej Wojciech Osial.

Przypomniał, że ks. Orszulik tworzył diecezję łowicką. „Był pierwszym biskupem łowickim. Nasza diecezja zyskała przez to wielkiego organizatora. Zbudował od podstaw wszystkie struktury, instytucje, dzięki czemu lokalny kościół łowicki mógł zafunkcjonować w większym wymiarze” – zaznaczył.

Podczas jednej z ostatnich rozmów z łowickim Radiem Victoria, biskup Orszulik mówił m.in., że „to jest koniec, ostatni przystanek do wieczności, bo nikt nie będzie żył wiecznie”.

„Psalmista mówi, że ludzie żyjący bezmyślnie są jak bydlęta, które giną. Myślę, że ja tak bezmyślnie nie żyłem. (…) Kończy się życie, trzeba myśleć o tym rachunku, podsumowaniu swojej wierności, powołaniu i wierności wobec ludzi” – powiedział.

Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach Śląskich koło Rybnika. Pochodził z rodziny rolniczej.

W latach II wojny światowej i zaraz po wojnie pracował, jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

We wrześniu 1989 roku Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią przyjął 8 grudnia 1989 roku w katedrze w Siedlcach, z rąk prymasa Józefa Glempa. Natomiast biskupem łowickim został mianowany 25 marca 1992 roku, wraz z nowym podziałem administracyjnym Kościoła katolickiego w Polsce. Diecezją tą kierował przez 12 lat. W maju 2004 roku przeszedł na emeryturę.

W okresie stanu wojennego ks. Alojzy Orszulik, reprezentując Episkopat utrzymywał kontakty z Lechem Wałęsą. Uczestniczył w najważniejszych rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. Był obecny zarówno na jego inauguracji, jak i na posiedzeniu zamykającym obrady. Przede wszystkim jednak odegrał bardzo istotną rolę w poufnych negocjacjach prowadzonych pomiędzy władzą a Solidarnością.

Jego dewizą posługi biskupiej były słowa: „Christo in aliis sevire” („Służyć Chrystusowi poprzez posługę ludziom”), a dewizą życiową były słowa: „Idźcie precz marności światowe”.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy, był też honorowym członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białego.

Biskup Orszulik zmarł w Łowiczu w czwartek 21 lutego 2019 r. w 62. roku kapłaństwa, w 30. roku biskupstwa.

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych diecezja łowicka ma podać do wiadomości w późniejszym terminie.

