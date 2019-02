Kolejne polskie miasto wprowadza seksualną indoktrynację dzieci. 100 tysięcy złotych na pogadanki w szkołach

Około 800 dzieci z ostatnich klas podstawówek zostanie w łodzi poddanych seksualnej indoktrynacji. Będzie się to nazywać „zajęcia dotyczące profilaktyki ciąż wśród nastolatek i chorób przenoszonych drogą płciową”. Kursy propagujące seks wsród dzieci rozpoczną się one na przełomie marca i kwietnia. W 2019 r. łódzcy podatnicy zapłacą za to 100 tysięcy złotych.

– Ruszymy z nową edycją zajęć w zmienionej formule. Do tej pory każdy z organizatorów mógł wybrać np. zajęcia na zasadzie wykładu dla kilku klas na sali gimnastycznej, jak i warsztaty dla kilkorga uczniów. W tej edycji zdecydowaliśmy, że stawiamy na warsztaty dla małych grup młodzieży – do 30 osób. Założyliśmy, że organizacje, które będą prowadziły lekcje dla uczniów, przeszkolą również nauczycieli, m.in. tych, którzy mogą prowadzić zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie. Warsztaty będą skierowane również do rodziców – zachwala propagandową akcję zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Iwona Iwanicka.

Zgodnie z planem seks agitki dla dzieci w wieku 13-15 lat rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia. Przez cały rok ma zostać zindoktrynowane 800 nastolatków.

Obecnie trwa konkurs, w którym miasto wybierze organizacje które przeprowadzą w szkłach seksakcję. Urzędnicy mówią, że zgodę na udział ucznia w spotkaniu z sekspropagandzistami muszą wyrazić jego rodzice lub opiekunowie.

W tym roku w budżecie Łodzi na indoktrynację seksualną młodzieży, a także na warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zarezerwowano 100 tys. zł. Propagandowa akcja zaplanowana jest na trzy najbliższe lata.

Jak podała Iwanicka, w latach 2016-2018 w kilkudziesięciu łódzkich szkołach (głównie gimnazjach) prowadzone były już takie sekskursy o środkach antykoncepcyjnych. Nazwano je „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”. Łącznie indoktrynacji poddano ponad 2,3 tys. uczniów.

Według danych łódzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ostatnich trzech latach szkoły z Łodzi zgłosiły 17 przypadków potrzeby wprowadzenia indywidualnego toku nauczania dla uczennic gimnazjów, które zaszły w ciążę. Z kolei GUS podaje, że w 2015 r. nastoletnie matki urodziły w Polsce 12 tys. dzieci.