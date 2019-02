Komu naprawdę jest najbliżej do dinozaura? Okazuje się, że to niezła egzotyka

Temat dinozaurów ciągle aktualny. Zaczęło się od Ewy Kopacz, później PiS nazwał tak listę postkomunistów, którzy dołączyli do Koalicji Europejskiej na wybory do PE, a w końcu Biedroń dołączył do dinozaurów kandydatów samego PiS. Tymczasem najbliżej dinozaurów jest pewien mieszkaniec Australii. Niby ptak, ale ma cojones…

Chodzi o Kazuara. Trzeci, co do wielkości ptak na świecie zamieszkuje Nową Gwineę i północno-wschodnią Australię. Ma od metra do 1,7 m długości i do ponad 50 kg wagi. Ptaki te odżywiają się pokarmem roślinnym, ale i małymi zwierzętami i jako jedne z nielicznych ptaków mają… genitalia takie jak u ssaków i niektórych gadów.

Osobliwością tych ptaków jest to, że ich jaja mają zielony kolor i to samce są odpowiedzialne za pilnowanie gniazda. W ochronie młodych bywają bardzo agresywne. Atakuje pazurami, ale i zadaje ciosy twardą naroślą na głowie. I na koniec najważniejsze – naukowcy twierdzą, że to ten właśnie ptak wyewoluował bezpośrednio od dinozaurów. Naszych polityków raczej nie przypomina. Kolory ma niemal tęczowe, ale te „cojones”…