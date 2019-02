Korwin-Mikke radzi jak pozbyć się natrętów. „Klik!” Polecam”

Janusz Korwin-Mikke podzielił się na Twitterze swoją metodą na natrętnych telefonicznych akwizytorów i innych podobnych telemarketingowych oszustów.

Natręci dzwoniący do nas i wciskający nam różne produkty, to jedna z najbardziej denerwujących Polaków rzeczy. Kiedy twój numer dostanie się do jakiejś bazy telemarketingowej, to nie zaznasz spokoju.

Nawet jeżeli poprosisz o usunięcie z bazy twojego numeru, to rozjedzie się on po innych firmach, bo tajemnicą poliszynela jest, że tymi danymi się handluje na szeroką skalę.

Janusz Korwin – Mikke wdał się w rozmowę z jedną miła panią z branży wciskającej nam rożne rzekome „wygrane w konkursach”, o których nie mieliśmy pojęcia, że bierzemy w nich udział.

„Zadzwoniła pani XY oznajmiając radośnie, że wylosowałem jeden z 10 robotów kuchennych… Przerwałem równie radośnie, że już w ten sposób wygrałem trzy i zajmują mi miejsce. „Niemożliwe! – odparła p.XY – nie wierzę!”. „No właśnie. I dlatego ja Pani też nie wierzę!”. Klik! Polecam” – napisał Korwin-Mikke.

Jednak takie rozmowy to także strata czasu. Najlepsze są aplikacje, która blokują po prostu takich natrętów.