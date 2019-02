Na prokuraturę z nią za podżeganie do przestępstw! Gotowalska – dziennikarka „Wyborczej” sugeruje, by obalać pomniki Jana Pawła II

Po obaleniu przez lewackich fanatyków pomnika prałata Jankowskiego odzywają się różne persony, które pochwalają wandalizm. Wśród nich jest dziennikarka „Gazety Wyborczej” sugerująca, by to samo zrobić z pomnikami Jana Pawła II.

Zniszczenie pomnika księdza Jankowskiego to dla wielu akt „obywatelskiego oporu”. Tacy jak Środa, czy Sadurski, którzy mają gęby pełne haseł o praworządności i tolerancji uważają, że dzicz ma prawo wymierzyć komuś sprawiedliwość nawet po jego śmierci, gdy nie może się nawet bronić.

Kwestia tego, czy pomnik Jankowskiego może stać powinna zostać rozstrzygnięta w drodze jakiejś cywilizowanej procedury i ostatecznym ustaleniu czy był winny pedofilii.

Dla fanatyków i świrów to jednak niepotrzebna fatyga. Tacy jak dziennikarka „Gazety Wyborczej” niejaka Żaneta Gawłowska uważają, że o czyjejś winie, o tym czy zasługuje na pomnik czy nie, może sobie decydować banda jakichś świrów.

„Nie widzę niczego złego w tym, że w nocy obalono pomnik ks. Jankowskiego. Ktoś zdecydował, by go wywyższyć w taki sposób. Inni, mając na uwadze jego „czyny”, postanowili pomnik obalić” – napisała Żaneta na Twitterze.

Żanecie obalenie jednego pomnika to mało, więc sugeruje jeszcze, by to samo zrobić z pomnikami Jana Pawła II, więc pisze: „Pamiętajmy teraz o innych pomnikach. JPII, wg wielu tak krystaliczny, też ma sporo pomników…”

Prokuratura powinna zająć się sprawą i sprawdzić, czy aby Żaneta z „Wyborczej” nie podżega do popełniania przestępstw.

