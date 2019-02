Nie żyje żona jednej z najważniejszych osób w TVN. Mężczyzna jest pogrążony w żałobie

Nie żyje żona wieloletniego dyrektora programowego TVN-u. 64-letni mężczyzna został wczoraj wdowcem. Żona Edwarda Miszczaka pozostawała w cieniu męża.

64-letni dyrektor programowy TVN-u pogrążony jest w żałobie. 20-lutego zmarła jego żona, która długo walczyła z ciężką chorobą.

Śmierć kobiety potwierdzają zamieszczone w „Gazecie Wyborczej” nekrologi. Wyrazy współczucia złożyli mężczyźnie także jego koledzy ze stacji.

– Edi, Szymonie, Szczepanie już nie cierpi, już jest w lepszym świecie. Walczyliście o Jej życie długo i wszelkimi możliwymi sposobami. Przyjmijcie nasze najszczersze dla Was życzenia by przetrwać ten trudny czas, który przed Wami, a w chwilach kryzysów pamiętajcie, że nasz dom i nasze serca są dla Was zawsze otwarte – pisze w jednym z nich przyjaciel rodziny.