Odłożony wyrok w sprawie depenalizacji homoseksualizmu. Sędzia miał za dużo pracy

W Kenii odłożono do maja wydanie przez Sąd Najwyższy decyzji w sprawie konstytucyjności przepisów, które pozwalają karać za uprawianie aktów homoseksualnych. Oficjalnie chodzi o to, że jeden z sędziów miał podobno zbyt dużo innej pracy.

Wyrok ma zostać ogłoszony 24 maja. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego Kenii w 2016 roku. Homoseksualne lobby z kraju i zagranicy skarżyło kodeks karny, który za „przestępstwa przeciw porządkowi natury” przewiduje nawet do 14 lat więzienia, a za „nieprzyzwoite praktyki pomiędzy mężczyznami” do 5 lat.

Skarżący wnosili, że te zapisy KK są rodem z czasów kolonialnych i są sprzeczne z konstytucją przyjętą w 2010 r., która przewiduje „równość obywateli wobec prawa”.

BREAKING NEWS: #Kenya's High Court Has Postponed Judgement on the order #repeal162 to Decriminalise Homosexuality Till May 24th.

The bench has not finalised making their decision. @NGLHRC: "To say we are disappointed would be an understatement pic.twitter.com/7ktzRs8vVB

— Pinksixty (@Pinksixty_News) February 22, 2019