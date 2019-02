Potężna burza! Konie uciekają, a wiatrak rozwala się na kawałki [WIDEO]

Na Twitterze dużego rosyjskiego portalu pojawiło się nagranie ukazujące nadchodzącą potężną burzę. Wiatrak pęka na kawałki.

– Ot taki wiatr – napisali administratorzy profilu Вести.Ru na Twitterze.

Na nagraniu widzimy szeroką przestrzeń, najpewniej amerykańską prerię. Na horyzoncie zaś są chmury zapowiadające potężną burzę.

Osoba nagrywająca film zbliżyła obiektyw na uciekające w popłochu konie, jednak szybko oddaliła obraz, ponieważ jeden z wiatraków zaczął obracać się z ogromną prędkością. Chwilę potem pękł na drobne kawałki.

Internauci jednak podejrzewają, że nie jest to wina wiatru, jak sugeruje rosyjska redakcja. – To nie wiatr. To turbina wiatrowa była wadliwa. Obraca się znacznie szybciej niż inne, ponieważ czas przesuwania nie był dostosowany do prędkości wiatru – ocenił Владимир Алексеев.

Z kolei AndreyIvanov podpowiada, że straty można było uniknąć, gdyby włączona była odpowiednia blokada. – U nas się wyłącza, gdy pojawia się silny wiatr – podkreśla.

Źródło: twitter.com