Sośnierz masakruje feministki! „Dinozaury nie muszą wiedzieć, czemu wymierają. Mogą wymierać w zdumieniu. Byle szybko” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz po prostu zmasakrował zlot feministek w Parlamencie Europejskim. „Do feministek pomału dociera, że przegrały”. Europoseł bezlitośnie punktuję feministyczne akcje, które nie działają na społeczeństwo.

„Do feministek pomału dociera, że przegrały. Zainicjowały debatę, tylko po to, żeby wypłakać się, że niedobry świat już ich nie rozumie. Nadal nie pojmują, co robią źle i robią to dalej, ale dinozaury nie muszą wiedzieć, czemu wymierają. Mogą wymierać w zdumieniu. Byle szybko” – stwierdził Dobromir Sośnierz.

„Pani Lopez martwi się tutaj, że widzi wrogie nastawienie do praw kobiet. Są to oczywiście takie obserwacje, zupełnie bezwartościowe, zupełnie jak cała ta gadanina, te bzdury o nierówności i dyskryminacji” – powiedział ostro europoseł.

„To co Pani naprawdę obserwuje to być może jest takie zniecierpliwienie wobec tej waszej ciągłej paplaniny. Taka zdrowa reakcja społeczeństwa, które jest zalewane tą kłamliwą propagandą, jątrząca jakąś chora wojnę płci przedstawiającą wizję świata w którym najważniejsze jest to, żeby stosunek chromosomów X i Y był w każdym miejscu taki sam.”

„Jest to zdrowe i normalne zniecierpliwienie społeczeństwa wobec ludzi tworzących problemy tam gdzie ich nie ma. A skoro od tylu lat smarujecie te swoje farmazony te dyrdymały, sprawozdania i nie odnotowujecie żadnych sensownych efektów – sama ta Pani twierdzi, że być może nawet wręcz przeciwnie – to znaczy, że robicie to źle! To znaczy, że to nie działa!” – zakończył Dobromir Sośnierz.

Do feministek pomału dociera, że przegrały. Zainicjowały debatę, tylko po to, żeby wypłakać się, że niedobry świat już ich nie rozumie. Nadal nie pojmują, co robią źle i robią to dalej, ale dinozaury nie muszą wiedzieć, czemu wymierają. Mogą wymierać w zdumieniu. Byle szybko. pic.twitter.com/GXCuGw3oiW — Dobromir Sośnierz (@D_Sosnierz) February 21, 2019

Źródło: Twitter