W Indonezji znaleziono największą na świecie pszczołę. Gigantyczny „latający buldog” [VIDEO]

W Indonezji znaleziono największą na świecie pszczołę. Chodzi o pszczołę Wallace’a (Megachile Pluto), której nie widziano już od dziesięcioleci. Naukowcom udało się ją odnaleźć na jednej z wysp tego kraju.

Odkrycia dokonał fotograf przyrody Clay Bolt, który znalazł naturalny ul tych owadów w lesie deszczowym w północnej części wyspy Maluku. Jego zdaniem „dźwięk gigantycznych skrzydeł tej pszczoły jest niepowtarzalny”.

Samica owada ma prawie 4 cm długości i ponad 6 cm rozpiętości skrzydeł i jest cztery razy większa, niż znana nam pszczoła miodna z Europy.

Gatunek ten odkrył Brytyjczyk Alfred Russel Wallace w 1858 roku. Ostatni raz widziano je w roku 1981.

