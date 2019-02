Ziemkiewicz w szoku! „Jerusalem Post” prostuje słowa o Polakach mordujących Żydów. „Nie «Polacy zamordowali», tylko «Polacy uratowali». Naprawdę?”

„Jerusalem Post” przyznał się do błędu i sprostował słowa o 200 tys. Żydów zamordowanych rzekomo przez Polaków. Do tego, co pojawiło się na łamach gazety ironicznie odniósł się Rafał Ziemkiewicz.

Redaktor naczelny dziennika „Jerusalem Post” miał przyznać na łamach portalu internetowego gazety, że „w Haaretz”cytowano opracowanie autorstwa znanego polsko-żydowskiego historyka Szymona Datnera, w którym stwierdzono, że 200 tys. Żydów zostało zamordowanych przez Polaków. Problem polegał na tym, że studium, opublikowane w 1970 r., oszacowało liczbę na 100 tys. osób i doszło do wniosku, że prawdopodobnie 100 tys. Żydów zostało uratowanych przez Polaków”.

Ponadto Yaakov Katz przeanalizował także szczyt bliskowschodni w Warszawie i doszedł do wniosku, że „ofiarowanie Netanjahu możliwości zasiadania wraz z ministrami spraw zagranicznych Jemenu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Bahrajnu powinno zostać docenione w bardziej przemyślany sposób, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Polska zorganizowała szczyt wbrew reszty Europy, zgadzając się na organizację konferencji”.

Do słów redaktora naczelnego „Jerusalem Post” w swoim stylu odniósł się publicysta Rafał Ziemkiewicz.

„Nie 200 tysięcy Żydów, tylko 100 tysięcy, i nie «Polacy zamordowali», tylko «Polacy uratowali». «Jerusalem Post» sprostował? Naprawdę?” – pytał ironicznie.

Źródło: jpost.com/niezalezna.pl/Twitter