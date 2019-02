Ale miała pióra! Doda pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Wzrok przykuwa jeden szczegół… „Mój kolor to sztos!”

View this post on Instagram

Moja nauczycielka od tańca wysłała mi fotę sprzed 24 lat,która daje mi ogromną nadzieję że mój włos ma mega potencjał i niedługo będę zamiatać nim wszystko za sobą 😈🙌🏼 i jak widzicie moj naturalny kolor jest sztosem 🤷🏼‍♀️podobnie jak mój sandał