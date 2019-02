Brytyjscy lewacy chcą ściągnąć do kraju dżihadystkę. Czy to na pewno dobry pomysł?

Zdaniem lidera Partii Pracy Jeremy’ego Corbyna, Shamima Begum, która opuściła Wielką Brytanię, by wstąpić w szeregi Państwa Islamskiego w wieku 15 lat, ma „prawo do powrotu do Wielkiej Brytanii”.

Minister spraw wewnętrznych, Sajid Javid odebrał Shamimie Begum brytyjskie obywatelstwo. Corbyn skrytykował decyzję, uznając to posunięcie za ‚ekstremalne’. W rozmowie z ITV News lider labourzystów oświadczył, iż 19-latka powinna wrócić do Wielkiej Brytanii, aby stawić czoła przesłuchaniu.

Oczywiście ma ona, moim zdaniem, prawo do powrotu do Wielkiej Brytanii. Po powrocie musi oczywiście stawić czoła wielu pytaniom na temat wszystkiego, co zrobiła. Ale myślę, że pomysł pozbawienia kogoś obywatelstwa, kiedy urodził się w Wielkiej Brytanii, jest naprawdę bardzo ekstremalnym krokiem – powiedział.

Begum usilnie stara się wrócić do kraju po tym, jak upadła ostatnia siedziba ISIS w Syrii. Choć dziewczyna zapewnia, że ‚chce się zmienić’ i błaga polityków i litość, to władze pozostają nieugięte nie wierząc w zapewnienia Shamimy. Jednak adwokat rodziny Begum, Tasnime Akunjee zapowiada apelację.

źródło: bbc.com