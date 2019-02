Co ona na siebie założyła? Kuriozalny strój Anny Lewandowskiej. Robert, zrób coś!

View this post on Instagram

Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Mnie zagrzewa do wysiłku w trakcie treningu, natomiast w pracy motywuje, nastraja do działania, również wycisza 🙌 Muzykę najczęściej wybieram zgodnie z aktualnym nastrojem. Chcecie poznać jaką? Mam też ulubioną playlistę z Klarą ❤👍⭐ A jak jest u Was? Czego najchętniej słuchacie? 🎶? Czy muzyka ma wpływ na rozwój dnia? Piszcie w komentarzach WASZE ULUBIONE UTWORY🙌❤️ Co powiecie na WSPOLNĄ playlistę połączoną z moją aplikacją treningową @diet_training_by_ann? Wybrane kawałki, które zagrzeją do boju? Jestem pewna, że dobra muza zdecydowanie pozytywnie wpłynie na Twoje wyniki sportowe. ➡️PISZCIE W KOMENTARZACH UTWORY, JAKO PROPOZYCJA DO PLAYLISTY W MOJEJ APP. ————————————————— Music accompanies me every day during training and at work. It inspires me and motivates me to feel positive. What i listen to depends on my current mood, when I need motivation I need something upbeat…and when I need calmness I switch on something more relaxed and chilled. And of course, together with Klara, we have our beloved playlist of lullabies ❤👍⭐ What’s your musical routine? what do you listen in the morning? what do you turn on in the evening 🎶? how about creating a list of favorite training tracks in conjunction with my training app :)? Let me know in the comments below, tell me your favourite songs! #Diet_Training_by_Ann #annalewandowska #music