Czy to się nigdy nie skończy? Kaz nie płaci, Izabel płacze na wizji i… recytuje wiersze [WIDEO]

Do tej sagi wszyscy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Mija dokładnie dziesięć lat od żenującej sceny, kiedy to Izabela Marcinkiewicz zaczęła się publicznie obściskiwać ze swoim przyszłym mężem, byłym premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem…

Niedawno po kilkuletnich korowodach sąd orzekł rozwód Marcinkiewiczów, „Isabel” zasądzono wysokie alimenty od byłego życiowego partnera. Jednak zdaniem nieszczęsnej Kaz uchyla się od tego obowiązku, a swoje dochody skrzętnie ukrywa.

„Poetka z Brwinowa” zdecydowała się wystąpić w programie „Alarm” emitowanym w telewizji publicznej:

Jeszcze kilka lat temu #KazimierzMarcinkiewicz i Isabel brylowali na salonach. Potem ich burzliwy związek rozpadał się na oczach Polaków. Dziś po wszystkim pozostały długi. O ważnym polityku, który stał się ściganym przez komornika alimenciarzem w "Alarmie!" dziś o 20.10 w @TVP1. pic.twitter.com/CGAoGaBRWS — Alarm_TVP1 (@alarm_tvp1) February 21, 2019

Podczas nagrania Isabel nie oszczędzała Marcinkiewicza. Jej zdaniem dług byłego polityka PiS wynosi już ponad… 100 tysięcy złotych.

Komornik nie ma nawet skąd ściągnąć pieniędzy, nie ma pieniędzy na koncie, a jeśli nie ma pieniędzy na koncie, to tak by wyglądało, jakby on nie zarabiał. Chodzenie na basen, pojawianie się w restauracjach, styl życia, jaki prowadzi, no mówi jednak co innego, na pewno taką bezrobotną osobą jednak nie jest. To jest dla mnie oburzające. Wszystko wskazuje na to, że pan Marcinkiewicz ukrywa dochody!

Całej historii smaczku dodaje fakt, że Marcinkiewicz postanowił wrócić do czynnej polityki. Stał się twarzą kampanii do Parlamentu Europejskiego nowo powołanej Koalicji Europejskiej:

Kłopoty byłego premiera. Kazimierz Marcinkiewicz nie płaci alimentów i ukrywa swoje dochody – mówi była żona Isabel Marcinkiewicz. Jak ustalili dziennikarze programu @alarm_tvp1, jego dług przekroczył 100.000 zł.#tvpinfo #wieszwięcej @WiadomosciTVP @kJaltuszewski pic.twitter.com/t0O1noMAPu — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 22, 2019

Marcinkiewicz nie odpowiedział na zarzuty swojej ex. – Nie rozmawiam z reżimową telewizją – skwitował krótko zarzuty Isabel.